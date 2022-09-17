الامارات | بلدية الشارقة توضح حقيقة توفر شواغر في عدد من الوظائف

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توضح حقيقة توفر شواغر في عدد من الوظائف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة، عدم صحة الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بتوفر شواغر في عدد من الوظائف.
وأشارت البلدية إلى أن هذه الإعلانات غير صادرة من مصادرها الرسمية ولا تتبعها أو تمثلها.
ودعت البلدية الجنهور، للرجوع دائما إلى قنوات التواصل الرسمية التابعة لها والمتمثلة بموقعها الإلكتروني أو منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو مركز الاتصال على الرقم ٩٩٣.
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