الامارات | مدارس خاصة تنهي اليوم الدراسي مبكراً الاثنين المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني، الإغلاق مبكراً بعد غداً الاثنين، وذلك تكريماً لذكرى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وأبلغت المدارس ذوي الطلبة بإمكانية غياب أطفالهم في ذلك اليوم في حال كان لا يناسبهم الموعد الجديد لنهاية اليوم الدراسي.



وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة رسائل إلى ذوي الطلبة اشارت فيها إلى أنه في يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري توفيت القائدة العالمية العظيمة الملكة إليزابيث الثانية وطوال الفترة الطويلة التي قضتها كملكة صممت جميع الصفات التي نرغب في رؤيتها في أنفسنا وفي أطفالنا وفي مقدمتها التواضع والرحمة والشجاعة والإيمان، لافته إلى أن كدليل على احترامنا وبموافقة الجهات التعليمية المسؤولة سيتم إغلاق المدرسة مبكراً "11.45 صباحاً يوم الاثنين 19 سبتمبر وذلك بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.



ونصت الرسالة التي تسلمها ذوي الطلبة على أنه في هذا اليوم الاثنين 19 سبتمبر سيتم تطبيق مواعيد يوم الجمعة ويجب أن يتم استلام جميع الطلبة في الساعة 11.45 صباحاً وستتبع الحافلات المدرسية أيضا مواعيد يوم الجمعة، وإدارة المدرسة تقدر أن هذا الإغلاق المبكر يوم الاثنين قد يسبب للبعض ازعاجاً لذا من يرغب في إبقاء أطفاله في المنزل هذا اليوم لن يؤثر ذلك على نسب حضورهم وسوف يتم نشر أوراق العمل الخاصة بهذا اليوم على الموقع التعليمي الرسمي للمدرسة، كما سيتم أيضاً تأجيل اي اجتماعات بين المدرسة وذوي الطلبة في ذلك اليوم يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.