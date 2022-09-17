الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التركيز أثناء القيادة، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، حيث يُشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً عند التقاطعات، موضحة أن الانشغال عن الطريق يتسبب في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ووقوع حوادث مرورية مأساوية.