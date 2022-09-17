الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التركيز أثناء القيادة، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، حيث يُشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً عند التقاطعات، موضحة أن الانشغال عن الطريق يتسبب في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ووقوع حوادث مرورية مأساوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App