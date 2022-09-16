الامارات | «خبز السبيل» تدعم الفئات المتعففة وترسّخ مكانة الإمارات الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المنضوي تحت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، عن إطلاق مبادرته الجديدة «خبز السبيل» الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجاناً في مختلف أوقات اليوم في منافذ معتمدة عدة.

وتهدف المبادرة المبتكرة إلى توفير الخبز الطازج للمحتاجين، وذلك عبر آلات ذكية مبرمجة مسبقاً، تتولى تحضير الخبز وتوفره مجاناً للمحتاجين في عدد من المواقع المعتمدة، ضمن نموذج حديث ومستدام للعمل الخيري.

ويحقق المشروع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي دعا إليها أثناء جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً سموه أنه «لن يمرض أحد. ولن يحتاج أحد. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات، من دون أن يهتم به الجميع». وتوظف المبادرة التكنولوجيا لإنتاج الخبز وتوفيره لمن هم بحاجة، وذلك من خلال أجهزة مبتكرة ذكية توفر الخبز حسب الطلب، ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات سريعة. وتتعاون مبادرة «خبز السبيل» مع مؤسسة «أسواق» لتوفير منافذ توزيع الخبز في عدد من فروعها (المزهر، والورقاء، ومردف، وند الشبا، وند الحمر، والقوز، والبدع).

وتُشكل رحلة المستفيدين عملية سهلة وبسيطة، إذ يمكن لأي شخص محتاج أن يضغط على زر «طلب الخبز»، والانتظار قليلاً حتى يجهز الخبز ثم يتسلمه من الجهاز.

وقال أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، علي المطوع، إن «هذه المبادرة هي نموذج للوقف المجتمعي المبتكر الذي يفتح باب المساهمة للجميع ويحدث حراكاً خيرياً شاملاً ويرسّخ روح التضامن والتكافل بين فئات المجتمع المختلفة. ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع شركاء المبادرة في المجتمع المحلي للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين».

وقالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، إن الوقف المبتكر يعتبر أداة تنموية تسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، متابعة أن «المجتمع الإماراتي مجتمع متراحم متكافل. ونريد أن نبتكر حلولاً تنموية لصنع مستقبل أفضل وأسعد للشعوب».

وقال المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة، عفان الخوري: «سعداء بأن نكون شركاء في مبادرة (خبز السبيل) التي تشكل شبكة أمان مجتمعي يتعاون فيها الجميع من أجل مد يد العون لمن هم بحاجة من الفئة العاملة والأفراد والأسر المتعففة. ونتطلع إلى توفير الخبز من خلال هذه المبادرة في عدد من فروعنا المختارة في دبي».

ويمكن التبرّع والمساهمة في مبادرة «خبز السبيل» عبر تطبيق دبي الآن Dubai Now الذكي، أو بإرسال رسالة نصية قصيرة على شبكتي «دو» و«اتصالات» في الإمارات إلى الرقم 3656 للتبرّع بقيمة 10 دراهم، أو على الرقم 3658 للتبرع بقيمة 50 درهماً، أو على الرقم 3659 للتبرع بقيمة 100 درهم، أو على الرقم 3679 للتبرع بقيمة 500 درهم. وباستطاعة أي شخص المشاركة في مبادرة «خبز السبيل» في أي وقت ومن أي مكان عبر الموقع الإلكتروني: mbrgcec.ae بحيث يحدد قيمة التبرع التي يرغب في المساهمة بها كل مرة، ليحصل المحتاجون على الخبز مجاناً.

وللراغبين في التبرع بوقف خيري مستدام يستمر أثره بشكل يومي، يمكن لهم المساهمة في مبادرة «خبز السبيل» عبر التبرع بقيمة جهاز إنتاج خبز السبيل كوقف يخدم المحتاجين ويوفر لهم قوت يومهم من الخبز دون مقابل.

كما يمكن للمتبرعين المساهمة بقيمة أجهزة خبز السبيل بالتواصل مع القائمين على المبادرة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال التواصل على الرقم: 0097147183222.

تمكين الأسر المتعففة

تسهم مبادرة «خبز السبيل» في تمكين الأسر المتعففة والفئة العاملة من تأمين حاجتها من الخبز، فيما تمكّن المتبرعين من المساهمة في المبادرة الخيرية. ويمكن لأي متبرع أن يسهم بتبرعه مباشرة من خلال جهاز إنتاج الخبز في مكان وجوده.

وتتيح المبادرة للجميع المساهمة من خلال التبرع عبر خطواتٍ بسيطة، تشمل الضغط على خيار «التبرع» الموجود على شاشة الجهاز، ثم تحديد المبلغ المطلوب التبرّع به، ثم إدخال البطاقة المصرفية، وبعدها تأكيد عملية الدفع.