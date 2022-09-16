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الامارات | متى تحدث السكتة القلبية؟

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وجيه السباعي-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحدث السكتة القلبية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن السكتة القلبية أو النوبة القلبية " احتشاء عضلة القلب" عندما لا يصل كمية كافية من الدم لجزء من عضلة القلب بسبب انسداد الأوعية الدموية برواسب الكوليسترول.

وأوضحت الوزارة أن هناك أربعة أعراض أساسية للسكتة القلبية، يجب الانتباه إليها، ومراجعة أقرب طبيب لتلقي العلاج اللازم، تتمثل في " ألم في الصدر، ضيق في التنفس، الشعور بالضعف والدوار، الغثيان والتعب غير المعتاد".

وحدد أطباء خمسة إجراءات يجب الالتزام بها للوقاية من الجلطات القلبية تتمثل في ضرورة فحص ضغط الدم بدءاً من عمر 40 سنة دورياً، بمعدل مرة كل شهر، للتأكد من عدم وجود المرض أو احتمالية الإصابة به قريباً، ويتمثل الإجراء الثاني في الحرص على ممارسة لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعياً، وثالثا تقليل ملح الطعام إلى أقل من 1.5 مليغرام يومياً، أما الإجراء الرابع فهو الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية بشكل نهائي، وخامساً فحص السكري بدءاً من عمر 40، مرة سنوياً على الأقل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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