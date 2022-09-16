الامارات | النائب العام لإمارة دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه إلى الدانمارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أنه قام بالطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه - بريطاني الجنسية - والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه الي الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه، وعليه، قام النائب العام لإمارة دبي وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.