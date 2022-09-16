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الامارات | شرطة رأس الخيمة تحبط عملية سرقة في زمن قياسي

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تحبط عملية سرقة في زمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الفرق المختصة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، من إلقاء القبض على شخصان من الجنسية الأفريقية قاما بالسطو على محال تجارية برأس الخيمة .

وحول تفاصيل القضية، أفادت شرطة رأس الخيمة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود شخصان يقومان بالسطو والسرقة على بعض المحلات باستخدام السلاح الأبيض .

وعلى الفور تم تشكيل فريق مختص وخلال ساعات قليلة وزمن قياسي تم ضبط المشتبه بهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة .

هذا وتؤكد شرطة رأس الخيمة بأنها في أتم الجاهزية بفضل الإمكانات النوعية والكوادر المؤهلة القادرة على الوصول لمرتكبي الجرائم حفاظاً وتحقيقاً للأمن والأمان في جميع مناطق الإمارة وسلامة أفرادها من جميع أنواع الجرائم الدخيلة على المجتمع الإماراتي .

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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