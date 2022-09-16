الامارات | شرطة الشارقة تكرّم منقذي طفل «الطابق 13»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أمس، في مقر إدارة مراكز الشرطة الشاملة، كلاً من عادل عبدالحفيظ، ومحمد راحت الله، بحضور نائب مدير عام العمليات الشرطية، العميد إبراهيم مصبح العاجل، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف بن حرمول.

وجاء التكريم تقديراً لشهامتهما وحسهما الأمني، ودورهما البطولي في التعامل الناجح لمنع سقوط طفل من الطابق 13 ببناية بمنطقة التعاون،‏ وذلك بعد إبلاغ الشرطة والتدخل الفوري وكسر باب الشقة وإنقاذ الطفل.

وكان عبدالحفيظ وراحت الله، شاهدا طفلاً معلقاً في نافذة بالطابق 13 وأسرعا بالصعود إلى الشقة وطرقا الباب ولم يفتح أحد لهما الباب، واضطرا إلى كسر الباب والتوجه إلى النافذة، حيث وجدا الطفل متشبثاً بأطراف أصابعه في النافذة، ونجحا في التقاطه في الوقت المناسب. وأشاد الشامسي بحسن تصرفهما وسرعة بديهتهما، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على تكريم المتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.