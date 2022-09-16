الامارات | 12 شهراً حداً أدنى لاستحقاق العاملين بدوام جزئي مكافأة نهاية الخدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المادة (30) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حدّدت آلية احتساب نهاية الخدمة لعقود العمل بدوام جزئي وأنماط العمل الأخرى، موضحة أنه لا يجوز استحقاق هذه المكافأة في حال لم تتجاوز مدة خدمة العامل 12 شهراً.

وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثّته على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل، يتم وفقاً للآلية التالية (عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة، مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة، مضروباً في 100، يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة للدوام الكامل).

في المقابل، أوضحت الوزارة أن العامل بدوام كامل، الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.