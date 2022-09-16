الامارات | 10 نصائح حكومية لـ «الحصول على وظيفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات 10 نصائح تساعد الشباب الباحثين عن فرص وظيفية في الحصول على العمل، شملت ضرورة كتابة سيرة ذاتية وخطاب مقدمة بشكل مناسب وموثوق، وكذلك الحفاظ على تحديث السيرة الذاتية بأية معلومات مُستجدة ومفيدة، والمواظبة على عملية البحث عن الوظيفة المناسبة بانتظام، وعدم الاستسلام بسهولة، إضافة إلى أهمية التحقّق من هوية البريد الإلكتروني الذي يتلقى منه الشاب عروض العمل، حيث يجب أن يعكس نطاقاً خاصاً باسم الشركة الموظفة.

كما تضمنت القائمة الامتناع عن دفع أي مال في حال طلبت شركة أو وكالة توظيف مالاً، والإلمام باللغتين العربية والإنجليزية، لكون تعلّم اللغة الإنجليزية (على الأقل المحادثة) يشكّل ميزة إضافية في سوق العمل، وأيضاً مواصلة التزوّد بالمعارف والمعلومات والمستجدات المتصلة بتخصص الباحث عن عمل، مع أهمية أن يتحلّى بالواقعية بالنسبة للمردود الوظيفي المحتمل في مجاله، إضافة إلى الحرص على بناء شبكة من المعارف والعلاقات المهنية، وأخيراً، التزوّد بالمعلومات والمعارف العامة حول المنطقة، وأنظمة عملها، وقيمها الاجتماعية والثقافية.