الامارات | رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطية من سلطان عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ في أبوظبي، صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان هيثم بن طارق، والذي سلّمه الرسالة ونقل إليه تحيات جلالة السلطان وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد، تحياته إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وخالص تمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولسلطنة عمان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وعبر سموه خلال اللقاء عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها مع شقيقتها سلطنة عمان وتطلعها نحو مزيد من التطور والنماء لهذه العلاقات. واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

محمد بن زايد عبّر خلال اللقاء عن اعتزاز الإمارات بعلاقاتها مع شقيقتها سلطنة عُمان وتطلعها نحو مزيد من التطوّر.