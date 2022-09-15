الامارات | 3209 جهات توفّر آلاف فرص العمل للمواطنين في «الخاص» عبر «نافس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر إحصاء أجرته «الإمارات اليوم» حول مدى تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية (نافس)، خلال العام الأول من إطلاقه، إقبالاً لافتاً من أصحاب وجهات العمل بمختلف مجالاتها على المنصة التوظيفية الحكومية «نافس»، باعتبارهم شركاء للمنصة، حيث بلغ إجمالي جهات العمل المسجّلة على المنصة التوظيفية تدريجياً، منذ إطلاقها في منتصف سبتمبر من 2021 وحتى منتصف سبتمبر الجاري، 3209 مؤسسات ومنشآت تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة في شتى قطاعات العمل.

وتعمل منصة «نافس» تحت مظلة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يعد أحد برامج ومبادرات مشروعات الـ50 الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص بتوظيف 75 ألف مواطن على مدى السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً.

ووفقاً للإحصاء، فقد سجّل العام الجاري قفزة كبيرة في عدد الشركات وجهات العمل المنضمة إلى المنصة، حيث شهد الربع الأخير من العام الأول لتدشين منصة «نافس» (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2022) تزايداً تخطى الثلاثة أضعاف في أعداد جهات العمل المنضمة إلى قائمة «شركاء نافس»، إذ ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى المنصة من 1010 في شهر يونيو الماضي، إلى 3209 حتى منتصف سبتمبر الجاري.

وتم تسجيل نسبة الإقبال الأعلى خلال العام الأول للمنصة، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين، بنسبة زيادة قاربت الخمسة أضعاف لجهات العمل التي انضمت إلى قائمة الشركاء، والتي تضمّنت عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة، تخصصت في 10 قطاعات عمل، هي: «التجارة، الصناعة، الصحة، الإنشاءات، الاقتصاد، السياحة، الاستثمار، القانون، بجانب القطاعين الفني والمهني».

وأشاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتفاعل الإيجابي الكبير الذي أبدته جهات وشركاء العمل مع «نافس»، لتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الإقبال الذي تحقق من قبل المواطنين على المنصة منذ إطلاقها، للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستفادة من البرامج والمبادرات، يعكس أهمية البرنامج كمنصة تربط بين المواطنين الباحثين عن عمل، وشركات القطاع الخاص الباحثة عن موظفين.

وتعهّد المجلس بالمزيد من الخطوات الجديدة، بالتعاون مع شركاء «نافس»، من أجل تكريس الدور الرائد للبرنامج في تحقيق تطلعات المواطنين.

مزايا «نافس»

تضمّن البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية (نافس) عدداً من المزايا المتوافرة والمتاحة للمواطنين، تشمل برنامج دعم رواتب المواطنين الذي يوفر الدعم الحكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤقت لتوفير الدعم المالي في حال فقدان الوظيفة في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، ولأسباب تخرج عن سيطرة الموظف، وفرص العمل، حيث تعمل المنصة على ربط الباحثين عن عمل بالوظائف ذات الصلة، وبرنامج المزايا لتوفير علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في القطاع الخاص، تستهدف العالمين في تخصصات مميزة، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين وعالم البيانات وغيرهم، وعلاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج اشتراك الذي تتحمل من خلاله الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد لمدة خمس سنوات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الاشتراك في صندوق التقاعد.