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الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الإمارة

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2022م، بشأن نقل و تعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة عبدالله بن علي محيان الكتبي من هيئة الشارقة الصحية إلى مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة و يعين رئيساً للمكتب بنفس درجته الوظيفية و يكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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