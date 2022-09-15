الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الإمارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2022م، بشأن نقل و تعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة عبدالله بن علي محيان الكتبي من هيئة الشارقة الصحية إلى مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة و يعين رئيساً للمكتب بنفس درجته الوظيفية و يكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
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