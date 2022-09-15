الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة زيومارا كاسترو.