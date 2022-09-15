الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة زيومارا كاسترو.
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