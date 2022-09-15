الامارات | بلدية خورفكان تنذر 31 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية خورفكان حملة تفتيشية استمرت 14 يوماً، أسفرت عن إنذار 31 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية.

وأفادت مديرة البلدية، المهندسة فوزية القاضي، بأن مفتشي شعبة الخدمات البيئية نفذوا حملة تفتيشية على الرخص المهنية والصناعية وتسريبات مياه الصرف الصحي والتفتيش على النظافة في المناطق الشعبية وخلف البنايات والعزب والوديان، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والإجراءات الطبية الاحترازية.

وأضافت أنه تم التفتيش على 305 مواقع أسفرت عن توجيه 31 إنذاراً، لافتة إلى أن الحملات البيئية تتضمن مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتوفير الاشتراطات البيئية، وإغلاق ومخالفة المنشآت ذات التأثير السلبي المباشر في البيئة، إذا تجاوزت المهلة المحددة لتعديل الأوضاع، مشيرةً إلى تنفيذ فريق المفتشين حملات مكثفة، لضمان التزام المنشآت بتطبيق المعايير البيئية المطلوبة للحد من التلوث.

وذكرت القاضي أن قسم الخدمات البيئية يتولى مسؤولية المحافظة على نظافة المدينة وتحسين المظهر العام والحد من المشكلات الناجمة على تلوث البيئة، بالإضافة إلى إدارة محطات الصرف الصحي ومتابعة أعمال توصيلات شبكة الصرف الصحي، كما أنه المسؤول عن طلبات العملاء بتقديم خدمة سحب مياه الصرف الصحي ومكافحة الحشرات الضارة وتقديم التصاريح المتعلقة بخدمات القسم الأخرى، والإشراف على أعمال شركة بيئة.