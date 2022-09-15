الامارات | 1000 بلاغ طارئ لـ «الخارجية» من مواطنين في الخارج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال موسم السفر، شاملاً شهري يوليو وأغسطس، مع أكثر من 1000 بلاغ طارئ لمواطني الدولة الموجودين في الخارج، حيث استجابت للبلاغات فور استلامها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

ومن منطلق الحرص على تقييم مدى رضا المواطن عن الاستجابة لبلاغه الطارئ، تواصل الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية مع المواطنين، بعد إغلاق بلاغاتهم، للاطمئنان عليهم، وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

كما تتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات، وتقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة.

وأكد مدير إدارة شؤون المواطنين، عبدالعزيز طالب الحبسي، حرص الوزارة على تبني حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأنظمة لتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

كما أكد أن «الوزارة نفذت ثماني عمليات إخلاء طبي لحالات طبية حرجة إلى الدولة خلال وقت قياسي، حيث تم التعامل معهم، وتنسيق عودتهم، بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة».

وأضاف أن «الوزارة جهزت فرق العمل المؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بالسرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة في الخارج، وتلبي توقعاتهم»، مؤكداً أن «فرق الوزارة تعمل على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة، ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة، لضمان استلام البلاغات ووصولها إلى الفرق المعنية في أسرع وقت».

وشملت البلاغات التي تلقّتها الوزارة عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج بلاغات عدة، أبرزها بلاغات صحية، وبلاغات السرقات، وبلاغات طارئة أخرى. جدير بالذكر أن 35% من البلاغات كانت حالات طبية متوسطة لمواطنين خارج الدولة.

وأكدت الوزارة أهمية الحصول على تأمين صحي مناسب قبل السفر، وحمل كمية كافية من الأدوية الخاصة بالمسافر لفترة تكفي للمغادرة والعودة.

أما بلاغات السرقة، فبلغت نسبتها 28%.

وقدمت الوزارة للمسافر مجموعة من النصائح المهمة، أبرزها الاحتفاظ بالمحفظة الشخصية في مكان آمن، وتجنب إبراز مبالغ كبيرة من النقود في أماكن عامة.

كما نصحت باستخدام البطاقات الائتمانية، والابتعاد عن استخدام أو ارتداء المجوهرات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي على المسافر الإماراتي ضرورة حجز تذاكر مباشرة إلى الوجهة المقصودة، وفي حال حجز تذكرة «ترانزيت»، يجب التأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات الترانزيت، وعدم فصلها في تذاكر مختلفة. كما تؤكد الوزارة على ضرورة الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، والتأكد من معلومات السفر قبل موعد الرحلة بيوم واحد على الأقل، تفادياً لأي تأخير.

وحرصاً منها على سلامة مواطني الدولة خلال وجودهم في الخارج، تحث الوزارة المسافر الإماراتي على التسجيل في «تواجدي» من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFAIC، كما تؤكد على جميع مواطنيها الموجودين في الخارج عدم التردد في الاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما في الاستفسارات والتقديم على الخدمات فيتوجب عليهم الاتصال على مركز اتصال الوزارة على الرقم 009718044444.

«وزارة الخارجية نصحت المواطنين باستخدام البطاقات الائتمانية، والابتعاد عن ارتداء المجوهرات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة».