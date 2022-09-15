الامارات | «إقامة دبي» تضبط 1610 وثائق سفر مزورة خلال 20 شهراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها ضبطت 1610 وثائق سفر مزورة، منذ بداية العام الماضي حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، مؤكدة أنها أدخلت أحدث التقنيات للكشف عن عمليات تزوير الوثائق، وتسهيل إجراءات العمل.

وأكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة تحرص على تعزيز قدرات وخبرات الموظفين المسؤولين عن التعامل مع الوثائق المزورة، لذا وفرت برامج تأهيلية وبرامج مساعدة تسهم في خدمة تلك الوظائف، مؤكداً أن مأموري الجوازات لديهم قدرات وكفاءات ومهارات وظيفية خاصة تمكنهم من ضبط الجوازات المزورة، وضبط عملية الانتحال، فضلاً عن خوضهم برامج ودورات تدريبية متطورة في الكشف عن التزوير.

وأوضح أن الموظفين من أبطال الصفوف الأمامية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية يبذلون جهوداً استثنائية في استقبال ضيوف الدولة عبر منافذ دبي من خلال العمل الدؤوب على مدار الساعة ضمن منظومة عمل ديناميكية.

وتابع أن مأموري الجوازات يقع على عاتقهم تكوين الانطباع الأول وقد يكون الأخير لضيوف الدولة القادمين عبر دبي، إذ يعكسون الصورة المشرقة للإمارات بابتسامتهم الدافئة وتعاملهم الراقي، ما يؤدي إلى ترك أثر طيب لا ينسى. وذكر أن موظفو الصفوف الأمامية يسعون إلى تسهيل إجراءات المسافرين من خلال السرعة في الإنجاز وتوفير أقصى مستويات الأمن مقروناً بالإحساس بالأمان، لتحقيق عنصر الحماية لمنافذ الدولة ودبي، والحد من ولوج المخالفين والمطلوبين أرض الدولة.

وقال المري إن الدولة عموماً ودبي خصوصاً حققت إنجازات غير مسبوقة عبر توفير أعلى معايير الخدمات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات، ما يستدعي مضاعفة الجهود للحفاظ على تلك المكتسبات والبناء عليها، من خلال توفير الخدمات المتميزة للمسافرين كركيزة أساسية، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، واكتساب الوعي العام لسلوكياتهم، وتقديم الخدمات عبر قنوات تتفق مع احتياجاتهم، ومساندتهم في إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي قد تواجههم أثناء محاولة الحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن أحد أهم أدوار مأموري الجوازات الكشف عن وثائق السفر المزورة، قد وتمكنوا من ضبط 761 وثيقة سفر مزورة خلال العام الماضي، فيما سجل العام الجاري حتى نهاية أغسطس ضبط 849 تم تحويلهم إلى مركز فحص الوثائق التابع لإقامة دبي في المطار، نظراً لخطورة دخول المطلوبين والمخالفين أرض الدولة.

وأكد أن المستوى الأول من مأموري الجوازات في قطاع المنافذ الجوية والبالغ عددهم 1357 موظفاً موزعين على مطارات دبي، مؤهلون لمعرفة ما إذا كان الجواز مزوراً عبر أجهزة متطورة تكشف علامات وسائل حماية الوثيقة.