الامارات | توقيع تفاهم بين «الموارد البشرية» لدبي ونادي كلية هارفارد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس، في أبراج الإمارات بدبي، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونادي كلية هارفارد للأعمال في منطقة الخليج، بهدف تحويل دبي إلى مركز للمواهب ودعم الابتكار، واستقطاب أفضل العقول إلى الإمارة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للموهوبين ضمن مختلف المجالات. وقّع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ورئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في منطقة الخليج، صالح عبدالله لوتاه. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الطرفين، وإنشاء لجنة للمساعدة في صياغة وتعزيز المشاركات البناءة والتفاعل بين نادي كلية هارفارد للأعمال ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع التركيز على دعم وتسريع البرامج التي تقدمها الحكومة. كما يهدف الاتفاق إلى الاستفادة من رؤى وأفكار الأعضاء المعنيين في نادي كلية هارفارد للأعمال، لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، إضافة إلى جمع الخبراء من مختلف قطاعات النادي لتسهيل المناقشة والحوار، والإسهام في ابتكار حلول للتحديات التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

واتفق الطرفان على تبادل المعرفة والخبرات، وأفضل الممارسات والتجارب المؤسسية على كل المستويات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والشركات المتميزة إقليمياً ودولياً.