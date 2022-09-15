الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

تساءل مرتادون لشارع الإبداع في دبي والشوارع المتقاطعة معه في منطقة السطوة عن طريقة زيارة المنطقة في ظل عدم وجود مواقف مدفوعة للمركبات، في وقت تنتشر المباني السكنية وبعض الكافتيريات.

إيجار

أفاد قراء يبحثون عن شقق سكنية للإيجار في دبي، بأن العديد من المباني يرفع لافتات للإيجار مع أرقام الهواتف للاتصال، لكن معظم الهواتف لا يرد أصحابها على المكالمات، وحين يسألون موظفي الحراسة يفاجأون بعدم وجود شقق فارغة أصلاً، الأمر الذي يهدر وقتهم دون فائدة.

إرباك

لاحظ سائقون أن بعضاً ممن يقودون المركبات ببطء على الطرقات الرئيسة يكونون في العادة منشغلين باستخدام هواتفهم، وغير مدركين أنهم يتسببون في إرباك الحركة المرورية، ما يتطلب مراقبتهم ومعاقبتهم وفق القانون.

شاحنات

طالب سكان في الشارقة، بمراقبة سلوك سائقي الشاحنات، خصوصاً في شارع التعاون، حيث يزاحمون المركبات الخفيفة بطريقة خطرة أحياناً، كما يشغلون مسربين من أصل ثلاثة في معظم الطريق، الذي يشهد ازدحاماً مرورياً معظم الوقت.

أسنان

أعرب مرضى يراجعون عيادات الأسنان الخاصة عن استيائهم من ارتفاع كلفة علاج وترميم الأسنان، مشيرين إلى أن شركات التأمين تضع سقوفاً سنوية بالكاد تكفي للعلاج، داعين الجهات المعنية إلى التدخل من أجل وضع سقوف سعرية للكشف.

صلاحية

طالب مستهلكون بإلزام المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت بتوضيح تواريخ انتهاء الصلاحية بالنسبة للمواد الغذائية المطروحة للبيع بأسعار تشجيعية، لافتين إلى أن بعض المنتجات تكون صلاحيتها قريبة من الانتهاء.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

0502299551

[email protected]