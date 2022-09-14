الامارات | رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس كينيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس كينيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى وليام ساموي روتو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس وليام ساموي روتو.
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