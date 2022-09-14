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الامارات | عبدالله بن زايد يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل

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تل أبيب وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل.

ويرافق سموه خلال زيارته الرسمية إلى دولة إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى ، وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام ، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

ويبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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