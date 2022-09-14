الامارات | مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح اليوم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموه إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه سعادة سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط.

وقد دون سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدم فيها بخالص التعازي والمواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وللأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموه خلال الزيارة بالإسهامات الجليلة للملكة الراحلة في خدمة وطنها وشعبها، ودورها البارز في توطيد العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي تميزت بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.