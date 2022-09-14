الامارات | تخرج 10 مدربين بهيئة أبوظبي للدفاع المدني من دورة تخصصية حول "مواجهة حوادث المواد الخطرة " بفرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2022

أحتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخرج 10 من مدربيها من دورة متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة والتي عقدت في جمهورية فرنسا حيث تلقوا تدريبات متطورة تهدف إلى تقليل مخاطر إصابة الأفراد أو المجموعات من جراء التعرض لهذة العوامل مع سرعة الاستجابة في التعامل مع هذه النوعية من الحوادث.



وأكد العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة اهتمام الهيئة برفع مهارات منتسبيها سواءً من المدربين والمتدربين وتعريفهم بالمستجدات في مجالات عملهم بمواكبة احدث التطورات بما يعزز من تطوير قدراتهم للتعامل مع الحوادث باختلاف أنواعها وضمان الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ.



وأوضح ان المدربين من منتسبي الهيئة تم تدريبهم على عوامل اشعاعية حية ودقيقة في مدينة ليون الفرنسية وكذلك المشاركة في عدة سينوريوهات حقيقية في ضواحي باريس تنوعت بين المجالات العملية والأمنية والتكتيكية ذات صلة بالسيطرة على حوادث المواد الخطرة.



ولفتت العقيد د. ميثه محمد الدرعي مدير إدارة التدريب إلى اهتمام الهيئة بتدريب منتسبيها في الدورات التدريبية التخصصية بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة العامة مشيرة إلى ان الدورة اشتملت على ثلاث محاور شارك فيها 5 مدربين من منتسبي الهيئة من إدارة التعامل مع المواد الخطرة و5 منتسبين من المدربين بإدارة التدريب في الهيئة.



وأشارت إلى ان المشاركين نجحوا في اجتياز الاختبارات الميدانية والاكاديمية وتم تأهيلهم وتدريبهم، ليسهموا بجهودهم في تأهيل وتدريب منتسبين الهيئة بمثل هذه الدورات.