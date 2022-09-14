الامارات | «طرق دبي» تُزيل الدراجات المهملة حول محطات المترو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، حملة تفتيشية حول 27 محطة من محطات مترو دبي لرصد وقوف الدراجات الهوائية المهملة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام لمحطات المترو التي صممت خصيصاً لتتناغم مع المعالم العمرانية والسياحية في إمارة دبي، إذ تتميز كل محطة بطابعها الخاص الذي يعكس التراث المحلي والعناصر الطبيعية المحيطة.

وقال مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في الهيئة، ناظم فيصل، إنه انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم استراتيجية التنقل المرن في إمارة دبي، وحفاظاً على المظهر العام للإمارة، تم تنظيم حملة تفتيشية حول محطات مترو دبي لرصد ومراقبة اصطفاف الدراجات الهوائية المخالفة، وذلك بالتعاون مع المعنيين في بلدية دبي، وتمت إزالة جميع الدراجات الهوائية المهملة حول 27 محطة، كما تمت الاستجابة إلى كل ملاحظات الجمهور من خلال قنوات التواصل المعنية بالدراجات المهملة حول محطات المترو.

وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة حسب الخطة الدورية، فيما تحرص الهيئة على توعية الجمهور بضرورة عدم ترك الدراجات الهوائية في المواقف المخصصة لمستخدمي مترو دبي وترام دبي لمدة تزيد على 24 ساعة.

يشار إلى أن الهيئة وفرت كل الخدمات للجمهور في المرافق والمنشآت التابعة لمترو دبي، وذلك من خلال خدمات الواي فاي وصندوق اتصال للطوارئ، بالإضافة إلى أكثر من 3000 كاميرا مراقبة في القطارات والمحطات، وكذلك نظام الاتصال اللاسلكي.