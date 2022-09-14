الامارات | انطلاق امتحانات الإعادة للتعليم المستمر حتى 19 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت امتحانات الإعادة للتعليم المستمر المتكامل للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، أمس، للعام الدراسي الماضي، التي تستمر حتى الإثنين الموافق 19 من الشهر الجاري.

وحسب جداول الامتحانات التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فإن طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع أدوا امتحان الرياضيات يوم الإثنين، وامتحان اللغة العربية، أمس، وسيؤدون امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية، اليوم، ومادة العلوم غداً، ويختتمون الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية بعد غد.

ويؤدي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر امتحاني مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية، اليوم، ومادة الفيزياء غداً، ومادة اللغة الإنجليزية بعد غد، ويختتم طلبة الصف العاشر امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم الإثنين المقبل، أما طلبة الصف الحادي عشر فيختتمون بمادة الكيمياء.

أما طلبة الصف الثاني عشر فيؤدون امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية، اليوم، والفيزياء غداً، ويؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بعد غد، والأحياء والكيمياء يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الجداول أن الطلبة يؤدون الامتحانات على فترتين، الأولى من الساعة الثالثة عصراً إلى الخامسة عصراً، والثانية من الخامسة والنصف عصراً إلى السابعة والنصف مساءً، لمدة ساعتين لكل امتحان.