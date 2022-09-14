الامارات | منظومة جديدة لمراقبة الحافلات المدرسية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة النقل في عجمان بأنها طبقت آلية رقابة جديدة على الحافلات المدرسية، بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة الطلابية لمختلف الفئات العمرية، مؤكدة حرصها على جعل وسائل النقل الطلابي آمنة من خلال التفتيش الدوري على صلاحية التصاريح المدرسية الإلكترونية لتحقيق رؤية إمارة عجمان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح، سامي علي الجلاف، إنه تم تطبيق نظام جديد لرصد التصاريح المنتهية أو تشغيل أية مركبة في نشاط النقل المدرسي من دون الحصول على تصريح، من خلال النظام الرقمي للهيئة SWIFT، ويتميز هذا النظام بسهولة الاستخدام، وتعزيز تجربة المستخدم ورحلة المتعامل لتكون أكثر سهولة وفق أعلى معايير الخدمات الحكومية المتميزة.

وأوضح أنه تم تطبيق هذه الآلية منذ بداية العام الحالي، حيث تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وتمكن المفتش من التأكد من وجود تصريح ساري المدة للحافلة المدرسية، فيما تستند مهام المفتش على التأكد من وجود مشرفة في الحافلة أثناء نقل الطلبة، وتشغيل الذراع الإلكترونية، والتأكد من تزويد الحافلة بالكاميرات، ومدى فعاليتها داخل وخارج الحافلة، إضافة إلى أهمية وجود حقيبة الإسعافات الأولية، وغيرها من المواصفات الأساسية.

وأسهمت هذه الآلية بأتمتة كل المخالفات الخاصة بالنقل المدرسي في الإمارة، حيث تشمل المخالفات قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مُصرَّح له، وتشغيل أية مركبة في نشاط النقل المدرسي من دون تصريح، وعدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلبة، ومخالفة الحافلة المدرسية في حال عدم وجود أي شرط من شروط المواصفات الداخلية أو الخارجية للحافلة المعتمدة من قبل هيئة النقل.

وأفاد الجلاف بأنه يتم الحصول على تصريح سائق أو مشرفة حافلة مدرسية بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة للتأكد من مدى جاهزيتهم للعمل في النقل المدرسي واستعدادهم للعام الجديد.

من جانبها، نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان عدداً من الإرشادات الوقائية لسلامة الطلاب داخل الحافلات المدرسية، ضمن مبادرة «السلامة في الحافلات المدرسية» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بالتوازي مع انطلاق العام الدراسي 2022- 2023.

وتضمنت الإرشادات الواجب اتباعها ضرورة تجنب السرعة عند دخول الحافلات المدرسية لمواقف تجمّع الطلاب بالقرب من المدارس، وضرورة حصول السائقين على دورات تدريبية في السلامة وكيفية إطفاء الحريق والإسعافات الأولية، وشددت مبادرة «السلامة في الحافلات المدرسية» على ضرورة تدريب العاملين على استخدام طفاية وبطانية الحريق والإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحوادث البسيطة، داعية السائقين إلى ضرورة استعمال الأضواء الجانبية أثناء التوقف للنزول أو الصعود من الحافلة المدرسية.

ولفتت إرشادات المبادرة إلى ضرورة إيقاف الحافلة المدرسية عند صعود أو نزول الطلاب بمحاذاة الرصيف الأيمن للشارع، مؤكدة على أهمية أن يكون باب الحافلة محاذياً لباب المدرسة أثناء نزول الطلاب وصعودهم للحافلة.