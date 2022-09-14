الامارات | بلدية الفجيرة تصادر مركبات ومعدات مهملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية الفجيرة حملة «مركبتي نظيفة»، للحد من ظاهرة ترك المركبات والمعدات مهملة في الأماكن العامة والأحياء السكنية، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي في المدينة، وأسفرت الحملة عن مصادرة مركبات ومعدات مهملة بعد منح أصحابها مهلة الإنذار سبعة أيام.

وأفادت البلدية بأنها نقلت المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة حجز البلدية، لافتة إلى أن الحملة مستمرة في رصد المركبات المهملة واتخاذ الإجراءات المعمول بها وفق القانون المنظم في هذا النطاق.

ودعت البلدية مالكي المركبات والآليات المحجوزة لدى ساحة الحجز الخاصة بالبلدية إلى ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، وإزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات.

وأكدت أنه حال انقضاء المهلة المحددة والمقدرة بثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز دون قيام مالكيها بالإفراج عنها، سيتم اتخاذ إجراءات بيع تلك المركبات في المزاد العلني.

وخصصت البلدية رقم 800666666 المجاني للاستعلام عن المركبات المحجوزة لديها.