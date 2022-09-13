الامارات | محمد بن راشد: الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أولوية استراتيجية ثابتة لدولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردها.. أولويات استراتيجية ثابتة لدولة الإمارات»، مشيداً سموّه بجهود أبناء الإمارات وشبابها المبدعين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الزراعي، من خلال ما يقدمون من أفكار ومشروعات تستفيد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، وتتبع أفضل الممارسات العالمية، لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً.

جاء ذلك، خلال زيارة سموّه، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، إلى «بستانِكَ»، أكبر المجمّعات الزراعية الرأسية، التي تعتمد على الزراعة المائية في العالم، والتي أعلنت «طيران الإمارات»، أخيراً، افتتاحه باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية، يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات»، وقال سموّه: «افتتاح أكبر مجمّع زراعي رأسي في العالم إنجاز مهم، يعكس مدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهم الملفات التنموية، وإسهامها في تأكيد ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات المستقبلية».

وأشاد سموّه بعملية التطوير المستمرّة التي تشهدها «طيران الإمارات»، على كل المستويات، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وما تقوم به من دور فاعل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، عبر مبادراتها المتواصلة، واستراتيجيتها المتكاملة لتحفيز الأفكار وتوفير الأجواء الملائمة، لإطلاق مشروعات رائدة تعزّز مكانة دبي مدينة عالمية حريصة على ضمان مقومات الاستدامة والازدهار والتميّز.

وقال سموّه: «(طيران الإمارات) وجهة وطنية نفخر بما تحققه من إنجازات، وما تقدمه من خدمات عزّزت بها تنافسيتها بين أكبر وأعرق شركات الطيران العالمية، باستحداث معايير جديدة للجودة في هذا المجال.. نثق بقدرة كوادرنا الشابة ومؤسساتنا الوطنية على تقديم وتنفيذ أفكار تتجاوز الأطر التقليدية، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات الحيوية».

وقد اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على التقنيات المتقدمة المستخدمة في المجمّع الزراعي، التي تمثل مكوناً أساسياً لمجتمعات المستقبل الزراعية الذكية، والمزايا التي توفرها لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، ودعم الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، لتكون بمثابة اللبنة الأولى للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

واستمع سموّه إلى شرح حول التقنيات المستخدمة في المجمّع الزراعي الذكي المقام على مساحة 330 ألف قدم مربعة بالقرب من «مطار آل مكتوم الدولي» في «دبي وورلد سنترال»، الذي يسمح بوصول طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية عالية الجودة سنوياً، في حين تسهم التقنيات الذكية المستخدمة فيه بخفض المياه المستهلكة في الزراعة بنسبة 95% عن كميات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية، وغيرها من المميزات، من أهمها توافر المحاصيل الورقية على مدار العام دون التأثر بتغيّر المناخ والفصول، مع تمتع مجمع «بستانِكَ» بالقدرة على إنتاج ما يزيد على مليون نبات مستزرع في أي وقت، ما يتيح له إنتاج 3000 كيلوغرام من الخضراوات الورقية الطازجة ذات الجودة العالية يومياً.

ويعتمد مجمع «بستانِكَ» الزراعي على تقنيات متطوّرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، ويديره فريق متكامل من المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، من خبراء زراعيين ومهندسين وأخصائيين في علوم البستنة، وعلماء النبات.

ويعتمد «بستانِكَ» على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، من دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويده بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يُعاد تدوير المياه، ما يخدم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، مقارنة بالزراعة الخارجية التقليدية التي تنتج كمية المحصول نفسها.

نائب رئيس الدولة:

■ «تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية ركيزة أساسية من ركائز التنمية المُستدامة للدولة».

■ «(طيران الإمارات) وجهة وطنية نفخر بما تحققه من إنجازات، وما تقدمه من خدمات عزّزت بها تنافسيتها بين أكبر وأعرق شركات الطيران العالمية».

■ «نثق بقدرة كوادرنا الشابة ومؤسساتنا على تقديم وتنفيذ أفكار تسرّع وتيرة الإنجاز وتحقق أفضل النتائج».

نمو مطرد

حققت سوق الزراعة الرأسية العالمية نمواً مطرداً على مدى السنوات الماضية، حيث ترجح التقديرات نمو هذه السوق من 4.16 مليارات دولار في عام 2022 إلى 20.91 مليار دولار بحلول عام 2029، وبمعدل نمو سنوي مركب كبير تصل نسبته إلى 25.9%، في ضوء التوقعات الزيادة الكبيرة على الطلب على نموذج الزراعة الرأسية، بسبب الإقبال المتنامي على الأغذية العضوية، وتأثيراتها الإيجابية في الصحة العامة.

منتجات غذائية عالية الجودة

يسهم مجمّع «بستانِكَ» الزراعي الذكي في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد، التابعة لشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، وضمان تمتع المسافرين على متن الرحلات المستفيدة من خدمات الشركة، في مقدمتها «طيران الإمارات» بمنتجات غذائية عالية الجودة مُنتجة محلياً، فيما سيتاح قريباً أيضاً للمستهلكين في دولة الإمارات شراء المنتجات الزراعية لـ«بستانِكَ»، ضمن الخطط المستقبلية للتوسع في إنتاج وبيع الفواكه والخضراوات.

■ «طيران الإمارات» أعلنت عن افتتاح «بستانِكَ» باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم.

■ المجمّع الزراعي الذكي مُقام على مساحة 330 ألف قدم مربعة، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون كيلوغرام.

■ نظم ري ذكية توفر 250 مليون لتر من الماء سنوياً، وتقلل استهلاك المياه بنسبة 95% عن نظيراتها من المزارع التقليدية.