الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء اليابان علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي من معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها.

وتبادل الجانبان - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل دعم أسس السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتطرق الاتصال إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) عام 2023، وأهمية هذا المؤتمر في دفع التعاون الدولي في مواجهة خطر التغير المناخي.