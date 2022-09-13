الامارات | بالتفاصيل الكاملة .. بدء مشروع تطوير "شمال ياس السكنية" اعتباراً من الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل لإمارة أبوظبي، البدء بأعمال مشروع تطوير منطقة شمال ياس السكنية، اعتباراً من بعد غدً الخميس، ضمن استراتيجية الدائرة لتطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة ورفع جودة الحياة لسكان الإمارة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك استجابةً لتطلعات سكان الإمارة، ونتائج الملتقي السكاني الذي عقدته دائرة البلديات والنقل في منطقة شمال ياس السكنية.

وأشارت الدائرة إلى أن مشروع تطوير منطقة شمال ياس السكنية يتضمّن مجموعة واسعة من العمليات لتطوير البنية التحتية، لرفع معايير أمن الطرق، وزيادة المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية، وتعزيز الجهود للحفاظ على المظهر العام وتجميل المرافق العامة لتكون بأعلى مستوى عالمي، والعمل على التطوير المستدام للبنية التحتية والمرافق في منطقة شمال ياس.

وأوضحت أن عمليات المشروع تنطلق ضمن إطار زمني يمتد على خمس مراحل، تنتهي خلال الربع الأول من عام 2023، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وذلك لضمان راحة سكان المنطقة، وعدم التأثير على التنقل أو سهولة الدخول إلى الوحدات السكنية أو المرافق العامة، لافتة إلى أنها توفر العديد من الخيارات البديلة لمواقف السيارات أو تحويلات الطرق، من خلال إدارة العمليات، إلى جانب دعم وصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى وحداتهم السكنية أو المرافق العامة.

وذكرت الدائرة أن المشروع يشمل كذلك رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في الأحياء السكنية لتشمل أعمال صيانة شبكات الطرق، وتطوير الأرصفة الجانبية، إلى جانب ترميم شبكة صرف مياه الأمطار، وكذلك مشروع تحسين الحركة المرورية وتطوير نظام الإضاءة في منطقة شمال ياس السكنية، إلى جانب تطوير المساحات العامة مثل حدائق الأحياء الداخلية.

كما يتضمن المشروع أيضاً، بحسب الدائرة، توفير حديقة عامة تمتد على مساحة أكثر من 13،600 متر مربع، تتضمن مساحات خضراء وأماكن مظللة، بالإضافة على مواقف للسيارات، وملاعب كرة قدم، وكرة سلة، وكرة الطائرة، ورياضة الريشة، إلى جانب مساحة مجهزة بأجهزة وألعاب للأطفال حسب أفضل المعايير، وسوق مجتمعي يوفر تجربة متكاملة لسكان المنطقة.

ويوفر المشروع الجديد مسار خاص للدراجات الهوائية شمال/غرب المنطقة السكنية بطول 1.8 كم على امتداد شارع الاختصار، والذي يستكمل المسار الذي يربط بين شارع العشبة وصولاً إلى شارع درب ياس غرباً ليشكل وجهة جديدة للرياضيين ومحبي الأنشطة الخارجية في المنطقة.

وأكد ، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم خلفان الكعبي، أن المشروع الجديد لتطوير منطقة شمال ياس السكنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تطوير المجتمعات السكنية، من خلال إعادة إحياء المناطق السكنية عبر تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة بشكل يخدم الارتقاء بجودة الحياة، وإسعاد المجتمع وتمكين أفراده، ودعم متطلبات التنمية المستدامة.