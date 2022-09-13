اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | سلطان القاسمي يعتمد 418 منحة للدراسات العليا في جامعة الشارقة

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يعتمد 418 منحة للدراسات العليا في جامعة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم 418 منحة للدراسات العليا بجامعة الشارقة لمواطني وأبناء المواطنات في الإمارة لفصل الخريف للعام الدراسي 2022-2023 تشمل منحة واحدة لدبلوم الدراسات العليا و331 للماجستير و86 للدكتوراه.

جاء هذا الإعلان عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا