الامارات | سلطان القاسمي يعتمد 418 منحة للدراسات العليا في جامعة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم 418 منحة للدراسات العليا بجامعة الشارقة لمواطني وأبناء المواطنات في الإمارة لفصل الخريف للعام الدراسي 2022-2023 تشمل منحة واحدة لدبلوم الدراسات العليا و331 للماجستير و86 للدكتوراه.

جاء هذا الإعلان عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.