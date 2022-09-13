الامارات | بلدية الفجيرة تحذر مالكي المركبات المحجوزة لديها ببيعها في المزاد العلني بعد انقضاء فترة 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية الفجيرة في مايو الماضي حملة مركبتي نظيفة للحد من ظاهرة ترك المركبات والمعدات مهملة في الأماكن العامة والأحياء السكنية، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي في المدينة. وتم مصادرة المركبات والمعدات المهملة بعد إعطاء أصحابها مهلة الانذار سبعة أيام، ونقلها الى ساحة حجز البلدية، وأعمال هذه الحملة مستمرة يتم من خلالها رصد المركبات المهملة واتخاذ الاجراءات المعمول بها وفق القانون المنظم في هذا النطاق.

ودعت بلدية الفجيرة مالكي المركبات والآليات المحجوزة لدى ساحة الحجز الخاصة ببلدية الفجيرة إلى ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، و إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات.

وأكدت البلدية في حال انقضاء المهلة المحددة وهي 3 أشهر من تاريخ ايقاع الحجز عليها دون قيام مالكيها بالإفراج عنها أنها سوف تتخذ إجراءات بيع تلك المركبات في المزاد العلني.

وقد تم تخصيص رقم مجاني للاستعلام عن المركبات المحجوزة 800666666.