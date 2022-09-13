الامارات | منظومة جديدة لمراقبة الحافلات المدرسية في عجمان باستخدام الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبقت هيئة النقل في عجمان آلية رقابة جديدة للحافلات المدرسية، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة الطلابية لمختلف الفئات العمرية، حيث تحرص هيئة النقل على جعل وسائل النقل الطلابي آمنة من خلال التفتيش الدوري على صلاحية التصاريح المدرسية الإلكترونية لتحقيق رؤية إمارة عجمان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح سامي علي الجلاف، إنه تم تطبيق نظام جديد لرصد التصاريح المنتهية أو تشغيل أية مركبة في نشاط النقل المدرسي بدون الحصول على تصريح من خلال النظام الرقمي للهيئة SWIFT، ويتميز هذا النظام بسهولة الاستخدام وتعزيز تجربة المستخدم ورحلة المتعامل لتكون أكثر سهولة وفق أعلى معايير الخدمات الحكومية المتميزة.

وأوضح أنه تم تطبيق هذه الآلية منذ بداية العام الحالي، حيث تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وتمكن المفتش من التأكد من وجود تصريح ساري المدة للحافلة المدرسية، وتستند مهام المفتش على التأكد من وجود مشرفة في الحافلة أثناء نقل الطلبة، وتشغيل الذراع الإلكترونية، والتأكد من تزويد الحافلة بالكاميرات ومدى فعاليتها داخل وخارج الحافلة بالإضافة إلى أهمية وجود حقيبة الإسعافات الأولية وغيرها من المواصفات الأساسية.

وساهمت هذه الآلية بأتمتة كافة المخالفات الخاصة بالنقل المدرسي في الإمارة، حيث تشمل المخالفات؛ قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مُصرَّح له، وتشغيل أية مركبة في نشاط النقل المدرسي بدون تصريح، وعدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكترونية للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلبة، ومخالفة الحافلة المدرسية في حال عدم تواجد أي شرط من شروط المواصفات الداخلية أو الخارجية للحافلة المعتمدة من قبل هيئة النقل.

وذكر أن النظام يطبق على كافة تصاريح الحافلات المدرسية العاملة في إمارة عجمان، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في منظومة النقل المدرسي ويأتي ذلك ضمن توجهات الهيئة بتطبيق أجدد التقنيات الحديثة في مجال النقل المدرسي للحفاظ على سلامة الطلاب وارتباطاً برؤية إمارة عجمان لجعل الإمارة أفضل مكان للعيش.

وأفاد الجلاف بأنه يتم الحصول على تصريح سائق أو مشرفة حافلة مدرسية بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة للتأكد من مدى جاهزيتهم للعمل في النقل المدرسي واستعدادهم للعام الجديد.

وتتضمن البرامج التدريبية عدة محاور رئيسة مرتبطة بسلامة نقل الطلبة والطالبات داخل الحافلة المدرسية وكذلك عند مناطق نزول الطلاب خلال الرحلة والقيام بفحوصات ما قبل الرحلة للتأكد من سلامة الحافلة المدرسية لنقل الطلبة، وذلك من خلال اتباع جدول الخدمة الفنية للحافلات مثل تغيير الزيت، الصيانة الوقائية، إبلاغ الشركة المشغلة بأي عطل قبل البدء برحلة النقل المدرسي، بالإضافة إلى تعريف السائق والمشرفة بواجباتهم ومسؤولياتهم وجعل سلامة الطلاب من أولوياتهم.

وتهدف البرامج التدريبية إلى جعل سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين مؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ أثناء عملهم حيث يتم تدريبيهم على الاستخدام السليم لطفاية الحريق وعملية إخلاء الطلاب، بالإضافة الى الإسعافات الأولية والوقاية من الحرائق.