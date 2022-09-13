الامارات | «دبي الرقمية» تُطلق خدمة الإبلاغ عن الحوادث البسيطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة دبي الرقمية، وبالتعاون مع شرطة دبي، إضافة خدمة «الإبلاغ عن الحوادث البسيطة» للتطبيق، وذلك ضمن قسم خدمات المركبات والأمن، بهدف استمرار تطوير «دبي الآن»، ليشمل جميع جوانب واحتياجات حياة الناس اليومية.

وتسعى الخدمة الجديدة إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين، في حال وقوع حادث سيارة بسيط، وذلك بالإبلاغ عن الحوادث المرورية عبر التطبيق بكل سهولة، بدلاً من انتظار وصول الشرطة إلى موقع الحادث أو التوجه لمراكزها.

ومن خلال الخدمة سيتمكن المتعاملون من الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، وتسلّم تقرير شرطة دبي بوساطة البريد الإلكتروني أو رسالة نصية، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة وسريعة، تشمل تسجيل الدخول بالهوية الرقمية عبر تطبيق «دبي الآن»، الذي سيحدد بشكل تلقائي الموقع الجغرافي، ثم إدخال تفاصيل المركبة ورقمها والمتسبب في الحادث، إلى جانب صورة عن الأضرار التي سببها الحادث.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، مطر الحميري، أن مشروع تطبيق «دبي الآن» حقق منذ انطلاقته الأولى قفزات نوعية في مجال توفير الخدمات والمعاملات الحكومية الشاملة تحت مظلة موحدة، يسهل الوصول إليها في أي وقت ومن كل مكان، ما يجعل حياة الناس أكثر سلاسة، ويمنحهم تجارب يومية استثنائية، الأمر الذي يواكب أهداف استراتيجية التحول الرقمي في إمارة دبي، لتحقيق سعادة الناس، ورفع مستوى رفاهيتهم عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة لتسهيل حياتهم.

وأعلن إضافة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات تطبيق «دبي الآن»، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي، من خلال خدمة «الإبلاغ عن الحوادث»، منوهاً بدور جميع الجهات الحكومية في توسيع نطاق خدمات التطبيق، وتقديم حلول سهلة وسريعة تتوافق مع احتياجات الناس، وتلبي تغيراتها الحالية والمستقبلية، وليصبح التطبيق جزءاً رئيساً من حياة جميع أفراد وزوار مجتمع مدينة دبي.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، اللواء خالد الرزوقي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على توفير خدماتها الشرطية في مختلف المنصات والتطبيقات الذكية، لتسهيل وصول المُتعاملين إليها، وإنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن تطبيق «دبي الآن» يعتبر من أهم التطبيقات التي توفر الخدمات الشاملة للمتعاملين في إمارة دبي، وتعمل على إسعادهم عبر سهولة الاستخدام، مبيناً أن توفير خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، ضمن التطبيق، سيسهم في تسهيل الحصول على هذه الخدمة المهمة لكل السائقين ومستخدمي الطريق في إمارة دبي.

وأكد أن خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، تُمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم، دون الحاجة إلى سيارة الشرطة، ما يسهم في منع وقوع الازدحامات المرورية، وعدم ضياع وقتهم، مبيناً أن الخدمة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يتطلب من السائق الدخول إلى خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، والضغط على زر «تبليغ عن حادث»، ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة، ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث، وتصوير السيارتين، ثم انتظار الحصول على تقارير عبر البريد الإلكتروني لإرساله إلى شركات التأمين.

ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 130 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين، تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، وضمن 12 فئة مختلفة، هي: الفواتير، والموبايل، والمركبات، والإسكان، والإقامة، والصحة، والتعليم، والأمن، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة.

ويمكن لجميع الأفراد الراغبين في الاستفادة من جميع خدمات تطبيق «دبي الآن» بكل سهولة ويسر، ومن أي مكان يكونون فيه، من خلال تحميل التطبيق المتوافر على متجري «أبل» و«غوغل بلاي».