الامارات | «دورية السعادة» تُفاجئ مشرفي وسائقي حافلات مدرسية بالهدايا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سائقو حافلات مدرسية ومشرفات بتكريم وهدايا توزع عليهم من قبل مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، و«دوريات السعادة»، لالتزامهم قواعد وأنظمة السلامة المرورية.

وحث مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة، واللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق قانون السير والمرور على سائقي الحافلات «المتهورين»، الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر. وشاركت «دورية السعادة» في تكريم سائقي الحافلات المدرسية الملتزمين مرورياً بمواقع عملهم، ووزعت عليهم الهدايا، ضمن جهودها في نشر الإيجابية، وفي إطار اهتمام شرطة أبوظبي بانتهاج أفضل وأرقى النظم والآليات لنشر وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع.