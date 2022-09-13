الامارات | حاكم الشارقة يوجه بالتوسع في عمل الحضانات الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتوسع في عمل الحضانات الحكومية لتشمل مرحلة «رياض الأطفال» من أجل تأهيل الطلبة مباشرة للصف الأول الدراسي.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوسعة مدرسة خليفة الهمزة في المدام، لتشمل كل المراحل الدراسية، اعتباراً من العام المقبل، مع منح أهالي المنطقة خصماً 20%، صرح بذلك رئيس مجلس الشارقة للتعليم الدكتور سعيد مصبح الكعبي، خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، والذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

كما أعلن خلال برنامج الخط المباشر، عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بترميم «قلعة القواسم» في دبا الحصن وإعادتها إلى ما كانت عليه، عقب اكتشاف أساسات ثلاث قلاع قديمة بالمدينة حديثاً.