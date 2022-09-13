الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنشطة

طالب ذوو طلبة في أبوظبي، بتغيير مواعيد الأنشطة الرياضية ضمن مبادرة «أكتيف هب»، لتصبح خلال عطلة نهاية الأسبوع وليوم واحد فقط، حتى يتمكن الطلبة من الانتظام في الرياضة المفضلة لهم، إذ إن تضارب الوقت وضيقه بعد بدء العام الدراسي يمنعهم من الحضور.

روضة

طالبت قارئة المدارس باختيار معلمات الروضة بعناية، إذ إن بعضهن لا يتعاملن بطول بال مع الأطفال الذين يبتعدون عن بيتهم وأمهاتهم للمرة الأولى، ويكون ذلك سبباً لبكائهم، خصوصاً في الأسابيع الأولى من بدء الدراسة.

حساب

أرسل أحد البنوك المحلية رسالة إلى متعامل قال فيها إن عليه أن يودع مبلغ 100 ألف درهم، أو يحول راتباً بقيمة لا تقل عن 20 ألف درهم، إذا أراد الاحتفاظ بمزايا الحساب، علماً أن المتعامل يحتفظ بهذا الحساب منذ خمس سنوات، ويستخدمه في ادخار مبالغ شهرية، حسب الفائض لديه.

رسوم

استغرب أولياء أمور طلبة من فرض مدرسة خاصة بدبي رسوماً إضافية عند اختيار السداد بالبطاقات الائتمانية لدفعات الرسوم المدرسية من دون مبرر، على الرغم من أن إدارة المدرسة تضع خيار السداد بالبطاقات ضمن بدائل أخرى لدفع الرسوم.

عروض

طرحت فنادق في أسواق الدولة، أخيراً، عروضاً مختلفة للمنافسة على استقطاب المتعاملين، تتضمن منح ليلة مجانية عند حجز ليلتين بالفندق، إضافة إلى عروض تتضمن التسجيل المبكر للغرف، والمغادرة المتأخرة، وتخفيضات على الوجبات.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس آب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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