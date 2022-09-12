الامارات | "الأرصاد" تحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 22:00 الإثنين 12/09/2022 وحتى الساعة 09:00 الثلاثاء 13/09/2022.
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