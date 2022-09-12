الامارات | سعيد الطاير: الخطة الإسكانية تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة محورها الإنسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أن الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الأربعة المقبلة تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة محورها الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين إضافة إلى توفير أسباب الحياة الكريمة للأسر المواطنة وفق خطة متكاملة تستند إلى أعلى المعايير العالمية بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

وقال الطاير - في تصريح له تعقيبا على إطلاق الخطة - لطالما عودتنا قيادتنا الرشيدة على إطلاق المبادرات الرائدة التي تعزز استقرار الأسر الإماراتية وتوَّفر أسباب الحياة الكريمة لها بما يحقق سعادة ورفاهية المواطنين.

وأضاف : في هيئة كهرباء ومياه دبي نعمل في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل بما يحقق أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" بأن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.