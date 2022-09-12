الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 المد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 08:50 الثاني عند الساعة 21:06.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:22 و المد الثاني عند الساعة 00:21 و الجزر الأول عند الساعة 17:52 و الجزر الثاني عند الساعة 05:55.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 85 20

دبي 39 30 85 30

الشارقة 39 26 90 25

عجمان 38 29 90 35

أم القيوين 39 27 90 25

رأس الخيمة 40 26 90 20

الفجيرة 36 29 85 45

العين 43 29 75 15

ليوا 43 27 90 15

الرويس 41 28 95 45

السلع 41 29 95 40

دلما 37 31 85 50

طنب الكبرى 38 30 85 45

طنب الصغرى 38 30 85 45

أبو موسى 38 30 85 45 .