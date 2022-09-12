الامارات | حمدان بن محمد يطلق خطة إسكانية متكاملة للمواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع سنوات القادمة، والعمل على وضع تصورات متكاملة خلال الأشهر المقبلة لرفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين وذلك ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية برئاسة سموه.

أكد سمو ولي عهد دبي أن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعته الشخصية حيث قال سموه " ملف إسكان المواطنين يشرف عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأتابعه بنفسي مع أخي الشيخ مكتوم".

كما قال سموه " لن يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر ".

وأضاف سموه " سنطلق خلال الأشهر المقبلة مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية لضمان جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع".

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية يرافقه مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لعدد من المشاريع الإسكانية في كل من منطقة الورقاء الرابعة والخوانيج الثانية، والتي يجري العمل بهما لتنفيذ مشاريع إسكانية للمواطنين بقيمة 1.7 مليار درهم، كما اطلع سموه على الرؤية الجديدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والتي تقوم على تنويع الخيارات السكنية للمواطنين وتسريع تلبية كافة الطلبات الإسكانية للعشرين عاماً المقبلة.

وتركز الخطة الإسكانية المتكاملة والتي سيتم متابعتها من خلال لجنة شؤون المواطنين والتنمية على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026، فيما وضعت الخطة تلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ 4000 وحدة سكنية بخيارات مختلفة حتى عام 2026.



45 % نسبة الإنجاز في مشروع الورقاء السكني

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمشروع الوقاء الإسكاني على نماذج الفلل السكنية، حيث يتضمن المشروع والبالغ نسبة الإنجاز فيه 45% وبقيمة تبلغ 177 مليون درهم تنفيذ 136 فيلا تتميز بتصاميم متنوعة تتميز بالاستغلال الأمثل للمساحات، وتتضمن كل فيلا أربع غرف نوم بالإضافة إلى المرافق الأساسية الأخرى، فيما سيتم بدء تسليم الوحدات الجاهزة خلال العام 2023.

1050 فيلا ضمن مشروع الخوانيج الثانية السكني

كما اطّلع سمو ولي عهد دبي خلال زيارته التفقدية لمشروع الورقاء الرابعة على خطط المشـاريع الإسكانية القادمة في مشروع الخوانيج الثانية الإسكاني بكلفة إجمالية تبلغ 1.56 مليار درهم، ويشمل المشروع تنفيذ 1050 فيلا ذات خيارات متنوعة تتضمن فللاً منفردة وأخرى مزدوجة بالإضافة إلى فلل بنظام "التاون هاوس".

جدير بالذكر أن قيمة القروض السكنية التي تم اعتمدها خلال عام واحد بلغت 4.8 مليار درهم، شملت 4,764 موافقة حتى اليوم وذلك فـي إطار تنفيذ برنامج الإسكان الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر الماضي بموازنة تاريخية تبلغ 65 مليار درهم للعشرين عامًا القادمة للمواطنين في إمارة دبـي، فيما يتوقع أن تتجاوز قيمة القروض السكنية للمواطنين إلى 13 مليار درهم حتى عام 2026.