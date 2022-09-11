الامارات | "الصحة" تسحب مستحضراً طبياً بسبب خلل في المادة الفعالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب المستحضر الطبي " Antrolin Cream"، بعد ثبوت عدم مطابقة المنتج من حيث المادة الفعالة، وطالبت الشركة المصنعة سحبه من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بضرورة عدم صرف كريم " أنترولين"، حيث أثبتت التحاليل التي أجراها مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة عدم مطابقة المنتج من حيث كمية المواد الفعالة.

وطالبت الوزارة الشركة المصنعة بضرورة سحب المنتج من القطاعين العام والخاص كما حثت جميع ممارسي الرعاية الصحية على عدم استخدام المنتج إن وجد لديهم .

وناشدت الوزارة الجمهور بعدم التردد عن إبلاغها في حال حصول أي مضاعفات لهم نتيجة استخدام الكريم المذكور، وشددت على ضرورة قيام الشركة المصنعة بضرورة سحب المنتج من القطاعين العام والخاص في الدولة على الفور.

ويستخدم المنتج " Antrolin Cream" في علاج البواسير، والشقوق الشرجية