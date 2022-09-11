الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية .. حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لصربيا .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامته واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.

وكان في استقبال فخامة الكسندر فوتشيتش سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة.

فقد كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي محمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة مبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا وعدد من كبار المسؤولين فيما يرافق الرئيس الصربي.. معالي برانيسلاف نيديموفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في صربيا ومعالي سينيشا مالي وزير المالية ومعالي ماجا بوبو فيتش وزيرة العدل ومعالي نيكولا سيلاكو فيتش وزير الخارجية ومعالي سيناد محمود فيتش وزير دولة في وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه وسعادة نيناد ميلارو رادوفيتش مساعد وزير الدفاع للموارد المائية وتاتيانا جوفيتش مستشارة السياسة الخارجية للرئيس وعدد من المسؤولين.