الامارات | الإمارات تواصل جهودها لإغاثة متضرري السيول في السودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلالاً غذائية ومواد إيوائية على الأسر السودانية المتضررة جراء السيول والأمطار في قريتي «جلالة» التابعة لمدينة كوستي بمحلية الجبلين و«الدبكارية البحر» التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 3500 شخص في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وتأتي المساعدات في إطار جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية المستمرة على الساحة السودانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا جراء الأمطار والسيول بعدما ضربت عدداً من الولايات والقرى وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وجرى نقل المساعدات الإماراتية الغذائية على متن المراكب الصغيرة التي تعد الوسيلة الوحيدة للوصول لسكان قرية جلالة المنكوبة التي غمرتها السيول والأمطار الغزيرة.

وأعرب سكان القرية عن شكرهم لدولة الإمارات على موقفها الأخوي والإنساني تجاه الشعب السوداني، ومد يد العون له وتحمل عناء ومشقة الوصول إلى المتضررين في مواقعهم، ودعمهم من أجل تخطي آثار الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

وفي قرية «الدبكارية البحر» أعرب مواطنون سودانيون من المتضررين الذين شملتهم المساعدات الإماراتية عن امتنانهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا الموقف الإنساني والعطاء المتواصل من دولة الخير والإنسانية.