الامارات | %1 من مرضى سرطان الثدي رجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس جمعية الإمارات للأورام، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، بأن 1% من مرضى سرطان الثدي من الرجال.

وأضاف أن «معدل إصابة النساء بالمرض يبلغ 82 حالة لكل 100 ألف امرأة من السكان».

وأكد الشامسي، في تصريحات صحافية لـ«الإمارات اليوم»، أن «الإمارات رخصت 85% من أدوية السرطان الموجودة عالمياً»، مشيراً إلى حرص الجهات الصحية في الدولة على ترخيص أحدث الأدوية المبتكرة على مستوى العالم. وتابع أن «نسبة التعافي من أمراض السرطان عموماً في تطوّر مستمر، إذ بلغت نسبة التعافي من سرطان الثدي نحو 95%، وسرطان الليمفوما 95%، وسرطان القولون في المراحل المبكرة 90%».

وذكر أن «سرطان الثدي يُعدّ أكثر أمراض السرطان انتشاراً في الدولة، بنسبة 20% من إجمالي أمراض السرطان، ويأتي سرطان القولون في المرتبة الثانية، والغدة الدرقية في المرتبة الثالثة، وسرطان الليمفوما في المرتبة الرابعة».