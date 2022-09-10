الامارات | رئيس صربيا يصل الإمارات في زيارة رسمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا يصل الإمارات في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2022
وصل فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة إلى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ يوم غد الأحد.
كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة .. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعدد من المسؤولين.
ويرافق الرئيس الصربي خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين
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