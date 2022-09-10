اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس صربيا يصل الإمارات في زيارة رسمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا يصل الإمارات في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2022

وصل فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة إلى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ يوم غد الأحد.

كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة .. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعدد من المسؤولين.

ويرافق الرئيس الصربي خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا