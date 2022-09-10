الامارات | إلزام طلبة ومعلمين وإداريين بـ «المرور الأخضر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم استحداث توضيح بعض المتطلبات على بند «الفحوص الدورية» في «البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية» للعام الدراسي الجاري، ألزم فئات من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية ومزودي الخدمات في المنشآت التعليمية، بالمرور الأخضر.

وأفاد البروتوكول بأن طلبة المدارس تحت سن الـ12 عاماً (المطعمون وغير المطعمين)، لا يطلب منهم إجراء فحوص دورية أو تطبيق نظام المرور الأخضر عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، إضافة إلى اعتماد استراتيجية الفحص عند ظهور الأعراض. أما الطلبة من سن الـ12 عاماً فما فوق، حتى الصف الـ12 (أو الـ13 في المنهاج البريطاني) من المطعمين وغير المطعمين فعليهم إبراز نتيجة فحص مختبر «PCR» سلبية، لا تزيد مدتها على 96 ساعة، عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي.

ولا يطلب منهم إجراء فحوص دورية أو تطبيق نظام المرور الأخضر حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وكذلك اعتماد استراتيجية الفحص عند ظهور الأعراض.

وأوضح البروتوكول أنه عند أداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، سواء للطلبة المطعمين أو غير المطعمين، لابد من اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر واتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وبالنسبة لدخول طلبة التعليم العالي إلى السكن الجامعي، فيتوجب إبراز نتيجة فحص مختبر PCR سلبية، لا تزيد مدتها على 96 ساعة، عند بداية العام الدراسي، وعند بداية كل فصل دراسي، واعتماد استراتيجية الفحص عند ظهور الأعراض، للطلبة المطعمين أو غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، أما الطلبة غير المطعمين من دون عذر طبي أو استثناء، فعليهم إبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي.

وبعد بدء العام الدراسي يطبق عليهم نظام المرور الأخضر، أو إجراء فحص مختبر PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

أما دخول الكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات إلى المنشآت التعليمية، فيحدد البروتوكول للمطعمين منهم إجراءين، أولهما إجراء فحص (PCR) وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بادية العام الدراسي، وعند بداية كل فصل دراسي. وثانيهما، عند بدء العام الدراسي يستمر تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول المنشآت التعليمية.

وفي ما يخص الكوادر التعليمية والإدارية ومزودي الخدمات غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، فلابد من إجراء فحص PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، وبعد بدء العام الدراسي لابد من استمرار تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول المنشآت التعليمية.

وألزم البروتوكول الكادرين التعليمي والإداري ومزودي الخدمات غير المطعمين من دون عذر طبي أو استثناء، بإجراء فحص PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، وبعد بدء العام الدراسي يطبق نظام المرور الأخضر أو إجراء فحص PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على سبعة أيام.