الامارات | "الوطني للأرصاد": الطقس صحو وغائم جزئياً حتى بداية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً السبت، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، فيما يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأحد يظل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً،خاصة شرقاً، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع بقاء فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، موضحاً أن الرياح ستبقى كذلك جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الإثنين المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.