الامارات | أرقام وتطبيقات ذكية لطلب المساعدة في الطوارئ داخل الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر دولة الإمارات لمواطنيها والمقيمين والزوار إليها، خدمات طلب المساعدة في حالات الطوارئ، إذ بينت الحكومة الرقمية أنه يمكن للأشخاص الاتصال بالأرقام التالية من أي مكان بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي:



999 للاتصال بالشرطة

998 للاتصال بالإسعاف

997 للاتصال بإدارة الحريق (الدفاع المدني)

996 للاتصال بحرس السواحل

991 لأعطال الكهرباء

922 لأعطال المياه

وأشارت إلى أنه في أبوظبي، يمكن تحميل تطبيق( AD999) لشرطة أبوظبي والاستفادة من خدمات نظام الاستغاثة ، ويشمل ذلك طلب إسعاف، الإبلاغ عن حريق، حادث سير، الاتصال بخدمات الطوارئ 999، وغيره، ويتوفر التطبيق على منصتي غوغل بلاي و أبل ستور.

كما يمكن استخدم التطبيق الذكي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS SOS)، لطلب خدمة الاسعاف الطارئ من خلال الهاتف المحمول، ويوفر التطبيق ميزة تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف خلال ثوان بضغطه على زر (SOS). كما يوفر التطبيق خدمتي "سامع" و"عُلم" لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وقائمة بأقرب المستشفيات والعيادات والصيدليات. يتوفر التطبيق على منصتي أبل ستور و غوغل بلاي.