الامارات | حاكم الشارقة يعزي الملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الملك تشارلز الثالث وإلى الأسرة الملكية وكافة الشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.